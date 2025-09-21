Оккупанты продвинулись в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях

Аналитики проекта DeepState представили обновленную карту боевых действий. Согласно их данным, российские войска продвинулись вблизи четырех населенных пунктов трех областей Украины.



В Донецкой области продвижение зафиксировано в Новоэкономическом и Романовке. В Днепропетровской — в Березовом. В Запорожской области — в районе Новоивановки.

Скриншот: DeepState

«Карта обновлена. Враг продвинулся в Березовом, Новоэкономическом, возле Новоивановки и Романовки», — отметили в DeepState.

Напомним, вчера враг продвинулся вблизи Катериновки (Донецкая область), Новониколаевки (Днепропетровская область) и Новоивановки (Запорожская область).