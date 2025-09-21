Окупанти просунулися у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях

Аналітики проєкту DeepState представили оновлену мапу бойових дій. За їхніми даними, російські війська просунулися поблизу чотирьох населених пунктів трьох областей України.



У Донецькій області просування зафіксовано у Новоекономічному та Романівці. У Дніпропетровській — у Березовому. На Запоріжжі — в районі Новоіванівки.

Скріншот: DeepState

Скріншот: DeepState

Скріншот: DeepState

Скріншот: DeepState

«Мапа оновлена. Ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки», — зазначили у DeepState.

Нагадаємо, вчора ворог просунувся поблизу Катеринівки (Донецька область), Новомиколаївки (Дніпропетровська область) та Новоіванівки (Запорізька область).