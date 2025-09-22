На Константиновском направлении Силы обороны дронами уничтожили танк и БМП россиян

Украинские военные FPV-дронами уничтожили российскую технику вблизи Константиновки. Фото: Александр Павленко

Украинские военнослужащие уничтожили танк и две БМП российских захватчиков вблизи Яблоновки на Константиновском направлении. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Павленко.



«Защитники заметили танк и 2 БМП оккупантов, которые ехали на штурм позиций защитников в районе Яблоновки. Вражескую атаку нейтрализовали FPV-дроны и другие огневые средства 12-й бригады «Азов» и смежных подразделений», — отметил он.



По словам Павленко, танк и БМП были уничтожены, еще одна боевая машина повреждена. Личный состав был ликвидирован.



Командующий НГУ заявил, что оккупанты пытаются давить на всех участках под Константиновкой, чтобы прорвать линию обороны.



Ранее мы писали, что третья бригада оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины показала, как выбивает российских захватчиков с Покровского направления в Донецкой области.

