У Дніпрі після атаки «шахедів» вже відомо про одного загиблого та 15 поранених: виникли кілька пожеж

30 вересня російські окупанти дронами атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У місті виникли кілька пожеж.
За даними медиків, у Дніпрі вже 12 постраждалих. У них осколкові поранення, рвані рани та забої. Більшість – госпіталізовані. Одна людина – у важкому стані.
Оновлено 17:50. Лисак повідомив, що постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося.
Кількість поранених зросла до 15 людей, серед них 13 – у лікарні.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті пошкоджена, зокрема, будівля медцентру та дитячої стоматології.
Нагадаємо, що 30 вересня у Дніпрі пролунали вибухи після атаки «шахедів».