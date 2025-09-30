У Дніпрі після атаки «шахедів» вже відомо про одного загиблого та 15 поранених: виникли кілька пожеж

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

30 вересня російські окупанти дронами атакували Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



У місті виникли кілька пожеж.



За даними медиків, у Дніпрі вже 12 постраждалих. У них осколкові поранення, рвані рани та забої. Більшість – госпіталізовані. Одна людина – у важкому стані.



Оновлено 17:50. Лисак повідомив, що постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося.



Кількість поранених зросла до 15 людей, серед них 13 – у лікарні.



Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті пошкоджена, зокрема, будівля медцентру та дитячої стоматології.

Нагадаємо, що 30 вересня у Дніпрі пролунали вибухи після атаки «шахедів».