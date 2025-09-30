В Днепре взрывы после атаки российских дронов: есть задымление

Задымление после удара БПЛА РФ.

В Днепре прогремели взрывы после атаки российских беспилотников. Видео с дымом в городе опубликовали местные Telegram-каналы.



Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы вражеских БПЛА в направлении Днепропетровской области.



Очевидцы зафиксировали пролёт беспилотников над городом, а затем — последствия удара. По предварительной информации, «прилет» произошёл между жилыми домами.



«Чрезвычайные службы направляются на место удара. В центре слышны звуки сирен», — говорится в сообщении.



На кадрах после удара БПЛА видно пожар и плотное задымление, повреждены фасады зданий. Также повреждены автомобили, припаркованные возле домов.