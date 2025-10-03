Украине удалось вернуть из оккупации еще 22 детей и подростков

Украина вернула из оккупации еще более 20 детей. Фото: Андрей Ермак

Из временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть 22 украинских детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил начальник ОП Андрей Ермак.



Среди спасенных — 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на «обследование» в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.



По словам Ермака, также вернули 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в селе из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами.



Кроме того, глава ОП рассказал, что в Украину приехала 14-летняя девушка, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение.



Все дети получают психологическую поддержку и помощь с документами.



Ранее мы писали, что Украине удалось вернуть еще 17 детей, которые проживали на временно оккупированных территориях. Это произошло благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях