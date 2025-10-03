Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Украине удалось вернуть из оккупации еще 22 детей и подростков

03 октября 2025, 19:33

Украине удалось вернуть из оккупации еще 22 детей и подростков

Украина вернула из оккупации еще более 20 детей. Фото: Андрей Ермак Украина вернула из оккупации еще более 20 детей. Фото: Андрей Ермак

Из временно оккупированных территорий Украины удалось вернуть 22 украинских детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил начальник ОП Андрей Ермак.

Среди спасенных — 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на «обследование» в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.

По словам Ермака, также вернули 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в селе из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами.

Кроме того, глава ОП рассказал, что в Украину приехала 14-летняя девушка, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение.

Все дети получают психологическую поддержку и помощь с документами.

Ранее мы писали, что Украине удалось вернуть еще 17 детей, которые проживали на временно оккупированных территориях. Это произошло благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Андрей Ермак
События
вернули детей
Прочее
Дети
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
12:59
На ВОТ Херсонской области вводят лимит на топливо
11:48
Из-за удара беспилотника скончался представитель оккупационных властей Новой Каховки
11:00
В оккупированном Донецке возле «Донбасс Арены» развернули флаг Украины
10:32
В Новой Каховке тяжело ранен представитель оккупационных властей
23:11
В Северскодонецке оккупанты собираются демонтировать еще четыре многоэтажки – ОВА
22:03
«Это угроза для абсолютно всех»: ситуация на Запорожской АЭС критическая – Зеленский
15:54
На оккупированной Луганщине школьников готовят к работе санитарами
все новости
20:24
Донетчина частично обесточена из-за российских обстрелов
19:57
Россия убила французского журналиста вблизи Дружковки
19:33
Украине удалось вернуть из оккупации еще 22 детей и подростков
19:19
Нацгвардейцы взяли в плен четырех оккупантов на Покровском направлении
18:28
ССО ударили по важным объектам противовоздушной обороны в Воронежской области РФ
18:06
Убийство нардепа Парубия: подозреваемый действовал по указанию спецслужб РФ
17:46
Армия РФ скинула авиабомбу на Константиновку: много повреждений
16:49
ВСУ уничтожили САУ и пушки российских войск на Краматорском направлении
16:16
В России разбился самолет Ан-2, есть жертва
16:06
В Москве суд арестовал «депутата ДНР» Татьяну Бондаренко: ее подозревают в причастности к хищениям денег в Курской области
15:39
Во время наступления ВСУ в Курской области в 2024 году погибли 60 российских срочников
15:35
Пропагандист Мардан обвинил Казахстан в атаке на Орский НПЗ
15:34
Дроны попали в северо-восточную часть НПЗ в Оренбургской области РФ — ASTRA
15:21
Под Покровском потери российской армии в пехоте возросли почти на 30% – ВСУ
14:59
В Дружковке российский беспилотник ударил по вышке связи
14:49
В Славянске продавщица магазина работала на ГРУ и наводила удары на больницы города: контрразведка СБУ ее задержала
14:37
Турция продолжит закупки российского газа
14:24
Украинская система DELTA стала основной на учениях НАТО REPMUS 2025
14:00
Россия ночью совершила самую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины: часть разрушений – критическая
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
все новости
ВИДЕО
Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили САУ и пушки российских войск на Краматорском направлении
03 октября, 16:49
Вид из кабины украинского МиГ-29. Пилот МиГ-29 с позывным Masked сбил две цели РФ ночью
03 октября, 13:03
Приближение FPV-дрона к машине в Херсоне. FPV-дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: пострадали двое мужчин
03 октября, 12:42
СМИ сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ. Иллюстративное фото Предположительно, дроны атаковали НПЗ в Оренбургской области России
03 октября, 12:38
Бойцы ВСУ с украинским флагом в Вербовом. Фото: кадр из видео ВСУ зачистили от российских оккупантов Вербовое в Днепропетровской области
03 октября, 11:06
Момент удара по зданию с оккупантами. Су-27 JDAM-ER уничтожил здание с военными РФ в Волчанске
03 октября, 10:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор