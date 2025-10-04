РФ атаковала Чернигов: обесточено около 50 тысяч жителей

Чернигов затянут дымом. Последствия российской атаки. Фото из соцсети

Ночью, 4 октября, Россия нанесла массированный удар дронами по Чернигову. Целью атаки стали объекты критической инфраструктуры. В городе вспыхнул сильный пожар, улицы оказались затянуты густым дымом. Зафиксированы перебои с электроснабжением.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки. Фото ГСЧС Черниговщины

В «Облэнерго» заявили, что в результате атаки повреждены сразу несколько важных объектов энергосистемы. Аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей. Энергетики уже начали переключение сетей и восстановительные работы.



При этом в регионе продолжает действовать график почасовых отключений — по схеме «три на три» (три часа со светом, три — без). Специалисты заверили, что при любых обстоятельствах стараются не допустить дополнительных отключений, а в непиковые часы нагрузка на энергосистему может быть даже снижена.

Напомним, в результате вчерашнего обстрела, 3 октября, без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска Донецкой области.