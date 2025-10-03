Донеччина частково знеструмлена через російські обстріли

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив , що без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська Донецької області.
«Росіяни продовжують цілеспрямовано бити критичною інфраструктурою. Сьогодні їхньою мішенню стала енергетика. Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати», — зазначив він.
Філашкін заявив, що фахівці негайно відновлять електропостачання після того, як ситуація із безпекою стабілізується.
Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області російські війська атакували енергооб'єкт компанії ДТЕК.
