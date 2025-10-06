Силы обороны взяли в плен наркоманов и коллаборантов РФ под Покровском

Наркозависимые и предатели попали в плен СОУ под Покровском.

На Покровском направлении бойцы Бригады «Рубіж» взяли в плен группу российских оккупантов — среди них наркозависимые и коллаборационисты. Видео с пленными опубликовано пресс-службой бригады в Facebook.



По данным военных, один из пленных — перевозчик, решивший купить наркотики, двое других — жители Донецкой области, которые подписали контракт с ВС РФ прямо в тюрьме.



«Всех их объединяет одно — людоедское командование РФ, которое бросает всех без разбора в "мясные штурмы", а также низкий моральный дух и отсутствие логистики. Именно поэтому они и сдались в плен», — говорится в сообщении.







В Генштабе ВСУ подтвердили, что на Покровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны остановили 57 атак противника в районах 16 населённых пунктов.