Сили оборони взяли в полон наркоманів і колаборантів РФ під Покровськом

Наркозалежні та зрадники потрапили в полон СОУ під Покровськом.

На Покровському напрямку бійці Бригади «Рубіж» взяли в полон групу російських окупантів — серед них наркозалежні та колаборанти. Відео з полоненими опубліковано пресслужбою бригади у Facebook.



За даними військових, один із полонених — перевізник, який вирішив купити наркотики, двоє інших — жителі Донецької області, які підписали контракт із ЗС РФ просто у в'язниці.



«Всіх їх об'єднує одне — людожерське командування РФ, яке кидає всіх без розбору в м'ясні штурми, а також низький моральний дух і відсутність логістики. Саме тому вони й здалися в полон», - йдеться у повідомленні.







У Генштабі ЗСУ підтвердили, що на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони зупинили 57 атак противника в районах 16 населених пунктів.