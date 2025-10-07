Российские оккупанты атакуют машины волонтеров, которые эвакуируют людей на Донетчине – полиция

Уничтоженный гражданский автомобиль на Донетчине. Фото: полиция

В Донецкой области полиция пытается документировать каждое военное преступление российских войск, в том числе удары по машинам волонтеров, которые эвакуируют людей. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, есть не только случаи нанесения ударов по волонтерам.



«Россияне активно работают FPV-дронами, бьют по гражданскому населению при всех попытках людей обозначать свои транспортные средства – или белыми лентами, или надписями. Россияне не гнушаются этого делать и просто наносят удары. И даже иногда выкладывают у себя в социальных сетях непосредственно как сами удары, так и последствия этих ударов», – отметил Дяченко.

Напомним, что 6 октября российские войска ранили главу и секретаря громады в Харьковской области.