Российские войска ранили главу и секретаря громады в Харьковской области

Последствия удара по авто в Боровой. Фото: прокуратура

Утром 6 октября российские оккупанты FPV-дроном ударили по легковому автомобилю в поселке Боровая. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



БПЛА попал в заднее колесо машины. В авто находились начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный и секретарь громады Виталий Киян. Они получили взрывные травмы и ушибы. Пострадавших госпитализировали.



В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры уточнили, что в результате атаки также пострадал начальник отдела по мобилизационной работе, чрезвычайным ситуациями и взаимодействию с правоохранительными органами.



Состояние раненых медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что 5 октября армия РФ разрушила отделение «Новой почты» на Донетчине, в результате чего уничтожены посылки на более чем миллион гривен.