Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российские войска ранили главу и секретаря громады в Харьковской области

06 октября 2025, 18:56

Российские войска ранили главу и секретаря громады в Харьковской области

Последствия удара по авто в Боровой. Фото: прокуратура Последствия удара по авто в Боровой. Фото: прокуратура

Утром 6 октября российские оккупанты FPV-дроном ударили по легковому автомобилю в поселке Боровая. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

БПЛА попал в заднее колесо машины. В авто находились начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный и секретарь громады Виталий Киян. Они получили взрывные травмы и ушибы. Пострадавших госпитализировали.

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры уточнили, что в результате атаки также пострадал начальник отдела по мобилизационной работе, чрезвычайным ситуациями и взаимодействию с правоохранительными органами.

Состояние раненых медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, что 5 октября армия РФ разрушила отделение «Новой почты» на Донетчине, в результате чего уничтожены посылки на более чем миллион гривен.

ТЕГИ

Люди
Олег Синегубов
Места
Боровая
Организации
ВС РФ
Прочее
Война раненые Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:17
ВСУ ударили по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе
15:50
Оккупированный юг Запорожской области остался без врачей
14:31
Силы обороны поразили завод взрывчатки в РФ
11:55
Су-27 ВСУ уничтожил командный пункт РФ в Приволье
10:26
В Феодосии после атаки дрона вспыхнул нефтеналивной терминал
10:10
Танк РФ переехал гражданскую машину под Великими Копанями — АТЕШ
08:43
Партизаны парализовали военные перевозки оккупантов в Запорожской области
13:43
В РФ распустили 88-ю бригаду «Эспаньола»: оккупанты перейдут в другие части
12:00
В Крыму снова урезали зарплаты бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах
21:35
Россия хочет подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме — Сибига
14:14
В Бердянске критический дефицит врачей на фоне оккупации
12:26
В Луганске «отправили под суд» защитницу Украины
12:22
Оккупанты ищут «вожатых» для лагерей на ВОТ Украины
11:44
На ВОТ Херсонщины медотходы РФ выбрасывают на свалки
11:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:53
Харцызск третий месяц без воды: Ольховское водохранилище обмелело
18:55
Двум украинским подросткам, получившим повестки от оккупантов, удалось уйти в Украину
16:38
Автозаправки закрываются: российский кризис ударил по оккупированному Донбассу
13:35
Удар украинского дрона по машине Леонтьева попал на видео
все новости
22:56
Силы обороны Украины отбили штурм армии РФ в Часовом Яре: уничтожены бронетехника и мотоциклы оккупантов
22:18
Украинская армия ударила по российским системам ПВО в оккупированном Крыму
21:30
ВСУ дронами поразили редкую и дорогостоящую российскую станцию РЭБ «Житель» на Луганщине: кадры
20:54
Войска России обстреляли Константиновку: в городе повреждены многоэтажки и есть раненые
20:37
Украинские войска отбили штурм Константиновки: российская армия потеряла тяжелую бронетехнику
19:38
Российская армия атаковала Херсон и Чернобаевку: ранены 13 человек, среди них ребенок
19:18
ВСУ продвинулись вдоль железной дороги под Лиманом – ISW
18:56
Российские войска ранили главу и секретаря громады в Харьковской области
18:10
На Покровском направлении Силы обороны впервые уничтожили российский наземный роботизированный комплекс
18:07
Армия РФ разрушила отделение «Новой почты» на Донетчине: уничтожены посылки на более чем миллион гривен
17:17
ВСУ ударили по АЗС оккупантов в Великой Лепетихе
16:54
Россия снова ударила по энергетике Донетчины: регион частично без света
16:47
ОСГВ «Днепр», которая отвечала за направления фронта на Донбассе, ликвидировали: в ВСУ назвали причину
16:22
ВСУ уничтожили около 500 российских оккупантов за неделю на Добропольском направлении
15:50
Оккупированный юг Запорожской области остался без врачей
15:44
По ТЭЦ в Клинцах Брянской области РФ ударили ракеты: без тепла остались больше половины жителей города
15:30
УП: Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группу «Днепр» — функции переданы корпусам
15:15
AASM Hammer уничтожила укрытие российских штурмовиков
15:02
Из-за «короткого» комендантского часа в Дружковке изменились графики работы магазинов и почтовых отделений
14:34
Спасатели показали последствия удара дрона по роддому в Сумах
все новости
ВИДЕО
Удар по российской бронетехнике в Часовом Яре. Фото: кадр из видео Силы обороны Украины отбили штурм армии РФ в Часовом Яре: уничтожены бронетехника и мотоциклы оккупантов
06 октября, 22:56
Удар по станции РЭБ «Житель» на Луганщине. Фото: кадр из видео ВСУ дронами поразили редкую и дорогостоящую российскую станцию РЭБ «Житель» на Луганщине: кадры
06 октября, 21:30
Российская бронетехника под Константиновкой. Фото: кадр из видео Украинские войска отбили штурм Константиновки: российская армия потеряла тяжелую бронетехнику
06 октября, 20:37
Последствия сброса AASM Hammer на укрытие оккупантов. AASM Hammer уничтожила укрытие российских штурмовиков
06 октября, 15:15
Поврежденная крыша перинатального центра в Сумах. Спасатели показали последствия удара дрона по роддому в Сумах
06 октября, 14:34
Пожар на белгородской ТЭЦ «Луч» после ракетного удара. В Белгороде после удара горит ТЭЦ «Луч» — густой дым над городом
06 октября, 13:59

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор