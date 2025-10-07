Російські окупанти атакують машини волонтерів, які евакуюють людей на Донеччині – поліція

Знищений цивільний автомобіль на Донеччині. Фото: поліція

У Донецькій області поліція намагається документувати кожен воєнний злочин російських військ, у тому числі удари по машинах волонтерів, які евакуюють людей. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, є не лише випадки завдання ударів по волонтерах.



«Росіяни активно працюють FPV-дронами, б'ють по цивільному населенню при всіх спробах людей позначати свої транспортні засоби – або білими стрічками, або надписами. Росіяни не цураються цього робити й просто завдають ударів. І навіть іноді викладають у себе у соціальних мережах безпосередньо як самі удари, так і наслідки цих ударів», – зазначив Дяченко.

