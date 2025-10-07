Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російські окупанти атакують машини волонтерів, які евакуюють людей на Донеччині – поліція

07 жовтня 2025, 18:48

Російські окупанти атакують машини волонтерів, які евакуюють людей на Донеччині – поліція

Знищений цивільний автомобіль на Донеччині. Фото: поліція Знищений цивільний автомобіль на Донеччині. Фото: поліція

У Донецькій області поліція намагається документувати кожен воєнний злочин російських військ, у тому числі удари по машинах волонтерів, які евакуюють людей. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.

За його словами, є не лише випадки завдання ударів по волонтерах.

«Росіяни активно працюють FPV-дронами, б'ють по цивільному населенню при всіх спробах людей позначати свої транспортні засоби – або білими стрічками, або надписами. Росіяни не цураються цього робити й просто завдають ударів. І навіть іноді викладають у себе у соціальних мережах безпосередньо як самі удари, так і наслідки цих ударів», – зазначив Дяченко.

Нагадаємо, що 6 жовтня російські війська поранили голову та секретаря громади у Харківській області.

Люди
Павло Дяченко
Місця
Донецька область
Організації
ЗС РФ Поліція
Інше
Війна евакуація Волонтери Автомобілі Атаки дронів
