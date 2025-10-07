Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

«Там, где позволяет безопасность»: глава ОВА рассказал, насколько готова Донетчина к отопительному сезону

07 октября 2025, 19:07

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА

Донецкая область на 99% готова к отопительному сезону – там, где это позволяет безопасность. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, ОВА обеспечивает людей средствами поддержания жизнедеятельности на территориях, где из-за условий безопасности не будет теплоснабжения.

«В частности, индивидуальными средствами обогрева: буржуйками, булерьянами и дровами. В этом нам помогают, в том числе, международные партнеры. Кроме того, на базе опыта предыдущих лет действуют 60 «Пунктів незламності», открытых круглосуточно: там есть отопление, электричество и интернет», – отметил Филашкин.

Напомним, что российские оккупанты атакуют машины волонтеров, которые эвакуируют людей на Донетчине.

