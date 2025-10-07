«Там, где позволяет безопасность»: глава ОВА рассказал, насколько готова Донетчина к отопительному сезону

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА

Донецкая область на 99% готова к отопительному сезону – там, где это позволяет безопасность. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, ОВА обеспечивает людей средствами поддержания жизнедеятельности на территориях, где из-за условий безопасности не будет теплоснабжения.



«В частности, индивидуальными средствами обогрева: буржуйками, булерьянами и дровами. В этом нам помогают, в том числе, международные партнеры. Кроме того, на базе опыта предыдущих лет действуют 60 «Пунктів незламності», открытых круглосуточно: там есть отопление, электричество и интернет», – отметил Филашкин.

