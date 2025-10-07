«Там, де дозволяє безпека»: голова ОВА розповів, наскільки готова Донеччина до опалювального сезону

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

Донецька область на 99% готова до опалювального сезону – там, де це дозволяє безпека. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, ОВА забезпечує людей засобами підтримки життєдіяльності на територіях, де через безпекові умови не буде теплопостачання.



«Зокрема, індивідуальними засобами обігріву: буржуйками, булер'янами та дровами. У цьому нам допомагають, зокрема, міжнародні партнери. Крім того, на базі досвіду попередніх років діють 60 «Пунктів незламності», відкритих цілодобово: там є опалення, електрика та інтернет», – зазначив Філашкін.

