Автобус столкнулся с военной колонной США в польском воеводстве

В Польше автобус столкнулся с колонной американской военной техники в районе населенного пункта Бук (Великопольское воеводство). Об этом сообщает радиостанция RMF24.

В результате инцидента движение в этом районе оказалось затруднено. Трое американских военнослужащих и водитель автобуса получили травмы. ДТП произошло в понедельник вечером на 137-м километре трассы А2 в направлении Варшавы.

По предварительным данным, пассажирский автобус врезался в колонну военных автомобилей Hummer. Один из участников аварии оказался заблокирован в салоне. Как сообщил представитель пожарной охраны Великопольского воеводства, пострадали трое американских солдат и один гражданский водитель.

В сторону Варшавы перекрыта одна полоса движения. Пока неизвестно, сколько машин входило в состав военной колонны.

