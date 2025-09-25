Польща готується збивати російські дрони над Україною без згоди НАТО та ЄС

Солдат 3-ї Підкарпатської бригади територіальної оборони із гранатометом Carl-Gustaf M4. Фото: EURACTIV

Варшава має намір надати своїм військовим більше свободи у віддзеркаленні повітряних загроз, зокрема, російських безпілотників над територією України. Для цього польський уряд готує поправки до закону про розміщення військ за кордоном, повідомляє видання EURACTIV.

Згідно з проєктом, поданим Міністерством оборони у червні, польські військові зможуть збивати ворожі об'єкти, такі як дрони, без попереднього узгодження дій з НАТО чи ЄС. Поправки планують розглянути у прискореному порядку.



Спочатку закон дозволяв президентові направляти війська за кордон на запит уряду у випадках війни, миротворчих місій, боротьби з тероризмом або евакуації. Однак у лютому 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, уряд партії «Право і справедливість» посилив правила, зажадавши обов'язкового схвалення з боку НАТО, ЄС та держави, де мали діяти польські військові.



Ці обмеження викликали критику комісії з розслідування російського впливу, яка заявила, що Польща фактично позбавила себе права оперативно реагувати на погрози, включно з прольотом безпілотників з території України чи Білорусі. Нинішня правляча коаліція має намір повернути військовим можливість діяти швидше, дотримуючись принципу «спочатку стріляй, потім питай».

Нагадаємо, на початку вересня Польща вже збила кілька підозрілих російських безпілотників, які порушили її повітряний простір. Це стало першим випадком в історії конфлікту, коли член НАТО відкрив вогонь по російських об'єктах.