МиГ-29 ВСУ ударом HAMMER уничтожил пункт дронов РФ в Олешках

Сброс бомбы AASM HAMMER на ПУ дроноводов РФ в Олешках.

Украинский истребитель МиГ-29 высокоточным ударом бомбы AASM HAMMER поразил многоэтажное здание, где размещались российские операторы дронов. Видео удара опубликовали пилоты Воздушных сил ВСУ в блоге «Соняшник».

Пункт управления российскими дронами находился в девятиэтажке в Олешках.

На кадрах видно, как по девятиэтажке в Олешках были нанесены два удара французскими высокоточными боеприпасами. Один из подъездов, где находился пункт управления дронами оккупантов, полностью обрушился.

Последствия авиаудара по пункту управления дронами ВС РФ.

По данным архива российско-украинской войны WarArchive, удар был нанесён по позициям российских операторов дронов во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области.



За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три вражеские артиллерийские системы.