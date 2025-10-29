МіГ-29 ЗСУ ударом HAMMER знищив пункт дронів РФ в Олешках

Український винищувач МіГ-29 високоточним ударом бомби AASM HAMMER вразив багатоповерховий будинок, де розміщувалися російські оператори дронів. Відео удару опублікували пілоти Повітряних сил ЗСУ у блозі «Соняшник».
Пункт управління російськими дронами був у дев'ятиповерхівці в Олешках.
На кадрах видно, як по дев'ятиповерхівці в Олешках було завдано двох ударів французькими високоточними боєприпасами. Один із під'їздів, де був пункт управління дронами окупантів, повністю завалився.
Наслідки авіаудару по ПУ дронів ЗС РФ.
За даними архіву російсько-української війни WarArchive, удару було завдано по позиціях російських операторів дронів у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області.
Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три ворожі артилерійські системи.
