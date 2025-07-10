МиГ-29 ВСУ ударил AASM HAMMER по зданию с оккупантами

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожил здание с оккупационными войсками на одном из северных направлений. Об этом сообщили украинские военные в блоге «Соняшник».
Предварительно по объекту был нанесён точечный удар французскими высокоточными авиабомбами AASM HAMMER.
Здание, в котором размещалось подкрепление российских войск, было полностью уничтожено в результате попадания.
Напомним, взлёт украинского Ан-26 после саммита НАТО попал на видео.
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