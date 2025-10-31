Украинские военнослужащие на территории полигона «Капустин Яр» был уничтожен один из трех ракетных комплексов «Орешник». Об этом передает ГУР МОУ.
В спецоперации участвовали военнослужащие ГУР МО Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.
По словам главы СБУ Василия Малюка, операция прошла в 2024 году. О ее результатах доложили только президенту Украины Владимиру Зеленскому и нескольким лидерам иностранных государств.
Глава государства отметил, что, по имеющейся информации, Российская Федерация планирует разместить один из комплексов «Орешник» на территории Беларуси. Радиус действия этой системы составляет около 5500 км, а мертвая зона — около 700 км.
Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин заявил, что Российская Федерация начинает серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник».
