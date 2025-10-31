Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
СБУ и ГУР уничтожили один из трех «Орешников» на полигоне Капустин Яр РФ
31 октября 2025, 15:52

СБУ и ГУР уничтожили один из трех «Орешников» на полигоне Капустин Яр РФ

Один из трех российских «Орешников» уничтожили СБУ и ГУР в Капустином Яру. Фото: ГУР Один из трех российских «Орешников» уничтожили СБУ и ГУР в Капустином Яру. Фото: ГУР

Украинские военнослужащие на территории полигона «Капустин Яр» был уничтожен один из трех ракетных комплексов «Орешник». Об этом передает ГУР МОУ. 

В спецоперации участвовали военнослужащие ГУР МО Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

По словам главы СБУ Василия Малюка, операция прошла в 2024 году. О ее результатах доложили только президенту Украины Владимиру Зеленскому и нескольким лидерам иностранных государств.

Глава государства отметил, что, по имеющейся информации, Российская Федерация планирует разместить один из комплексов «Орешник» на территории Беларуси. Радиус действия этой системы составляет около 5500 км, а мертвая зона — около 700 км.

Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин заявил, что Российская Федерация начинает серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Василий Малюк
События
Война
Места
Россия Капустин Яр
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
12:21
Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины
11:11
Партизаны уничтожают связь РФ от Донбасса до Камчатки
10:45
Оккупанты продают дрова, конфискованные у жителей Херсонщины
23:01
В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче
13:13
В оккупированном Мариуполе захватчики планируют восстановить Экстрим-парк
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
12:45
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
12:38
Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
09:59
В оккупированном Крыму обвал связи и дефицит топлива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ликвидацию сына российского генерала на Запорожье
все новости
20:46
Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20
20:25
В Украине снова будут отключать свет: какие будут графики 1 ноября
19:42
Пентагон одобрил передачу ракет Tomahawk для Украины — CNN
18:36
РФ депортировала украинских сирот во время оккупации: Украина вернула детей
18:12
РФ ударила по Херсону: число раненых возросло
17:29
ВМС ударили ракетами по Орловской ТЭЦ и подстанции «Новобрянская» в РФ
17:07
Украинские пилоты дронов уничтожили «Град» и танки российских войск на Константиновском направлении: кадры
16:50
В Константиновке удар ВС РФ повредил броневик «Рошель», внутри которого находились военные
15:52
СБУ и ГУР уничтожили один из трех «Орешников» на полигоне Капустин Яр РФ
15:48
Армия РФ из артиллерии массированно обстреляла Херсон: под удар попал рынок, двое погибших и почти 10 раненых
15:45
Нидерланды выделили €10 млн на киберзащиту Украины
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
15:15
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
15:12
«Идет серьезная битва за Покровск»: Россия сосредоточила 170 тысяч военных на Покровском направлении – Зеленский
14:24
Месяц боевых засчитывается за три к пенсии — Минобороны
14:03
Украинская армия продвинулась в Сумской области – ISW
13:43
РФ ударила по шахте «Покровское» тремя авиабомбами
13:07
Украина экстрадировала россиянина в Литву за пытки в Мелитополе
12:57
На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто
12:23
Войска России нанесли удар по Гришино под Покровском: разрушен дом, погибла супружеская пара
все новости
ВИДЕО
Удар по РСЗО «Град» на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили «Град» и танки российских войск на Константиновском направлении: кадры
31 октября, 17:07
Последствия обстрела рынка в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА Армия РФ из артиллерии массированно обстреляла Херсон: под удар попал рынок, двое погибших и почти 10 раненых
31 октября, 15:48
Сброс россиянами ФАБов на шахтоуправление «Покровское». РФ ударила по шахте «Покровское» тремя авиабомбами
31 октября, 13:43
Передача осужденного. Украина экстрадировала россиянина в Литву за пытки в Мелитополе
31 октября, 13:07
На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу на авто
31 октября, 12:57
Удар по Орловской ТЭЦ. Фото: кадр из видео Украинские дроны ночью атаковали крупнейшую ТЭЦ в Орловской области: у местных жителей пропал свет
31 октября, 11:58

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор