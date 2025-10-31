СБУ и ГУР уничтожили один из трех «Орешников» на полигоне Капустин Яр РФ

Один из трех российских «Орешников» уничтожили СБУ и ГУР в Капустином Яру. Фото: ГУР

Украинские военнослужащие на территории полигона «Капустин Яр» был уничтожен один из трех ракетных комплексов «Орешник». Об этом передает ГУР МОУ.



В спецоперации участвовали военнослужащие ГУР МО Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.



По словам главы СБУ Василия Малюка, операция прошла в 2024 году. О ее результатах доложили только президенту Украины Владимиру Зеленскому и нескольким лидерам иностранных государств.



Глава государства отметил, что, по имеющейся информации, Российская Федерация планирует разместить один из комплексов «Орешник» на территории Беларуси. Радиус действия этой системы составляет около 5500 км, а мертвая зона — около 700 км.



Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин заявил, что Российская Федерация начинает серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник».

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях