СБУ та ГУР знищили один з трьох «Орєшніків» на полігоні Капустин Яр РФ

Один із трьох російських «Горішників» знищили СБУ та ГУР у Капустиному Яру. Фото: ГУР

Українських військовослужбовців на території полігону «Капустін Яр» було знищено один із трьох ракетних комплексів «Орєшнік». Про це повідомляє ГУР МОУ.



У спецоперації взяли участь військовослужбовці ГУР МО України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки.



За словами голови СБУ Василя Малюка, операція відбулася 2024 року. Про її результати доповіли лише президентові України Володимиру Зеленському та кільком лідерам іноземних держав.



Глава держави зазначив, що, за наявною інформацією, Російська Федерація планує розмістити один із комплексів «Орєшнік» на території Білорусі. Радіус дії цієї системи становить близько 5500 км, а мертва зона — близько 700 км.



Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін заявив, що Російська Федерація розпочинає серійне виробництво нового ракетного комплексу «Орєшнік».

