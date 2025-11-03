ВСУ остановили расширение присутствия войск РФ на севере Покровска и не дали перерезать дорогу на Родинское – ДШВ

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

В Покровске Донецкой области продолжается операция по зачистке города от российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По словам военных, за последние несколько дней Силы обороны Украины создали возможности для выполнения задания по пополнению войск в полосе ответственности корпуса дополнительным личным составом и техникой.



«Идет активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и город Родинское. Для противодействия врагу продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев», – рассказали в 7-м корпусе.

Напомним, что российская армия продвинулась вблизи Покровска.