ЗСУ зупинили розширення присутності військ РФ на півночі Покровська і не дали перерізати дорогу на Родинське – ДШВ

У Покровську Донецької області триває операція із зачистки міста від російських військ. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За словами військових, за останні кілька днів Сили оборони України створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у смузі відповідальності корпусу додатковим особовим складом та технікою.



«Йде активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та місто Родинське. Для протидії ворогу продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців», – розповіли у 7-му корпусі.

Нагадаємо, що російська армія просунулася поблизу Покровська.