Россияне утром ударили по Краматорской громаде

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Российские оккупанты утром во вторник, 4 ноября, атаковали Краматорскую громаду Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«Утром, в 07:10, Краматорская громада подверглась обстрелу. Ударный БПЛА попал в частный сектор», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливают окончательные последствия российского удара.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 4 ноября запустила семь ракет и 130 БПЛА. Украинская противовоздушная оборона сбила 92 дрона.

