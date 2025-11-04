Россияне утром ударили по Краматорской громаде

Российские оккупанты утром во вторник, 4 ноября, атаковали Краматорскую громаду Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.
«Утром, в 07:10, Краматорская громада подверглась обстрелу. Ударный БПЛА попал в частный сектор», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливают окончательные последствия российского удара.
Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 4 ноября запустила семь ракет и 130 БПЛА. Украинская противовоздушная оборона сбила 92 дрона.
