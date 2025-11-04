В ВСУ ответили, есть ли окружение украинских войск в Покровске и Мирнограде

Ситуация в районах Покровска и Мирнограда. Фото: карта DeepState

Ни одно из подразделений Сил обороны Украины не находится в окружении в Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев.



По его словам, сейчас в агломерации нет окружения или блокирования городов.



«Также ни одно из подразделений Сил обороны не находится в окружении. Подразделения ВСУ делают все для осуществления логистики. Ситуация в Покровске сложная, но сейчас идет комплексная операция по выявлению сил врага в городской застройке, уничтожению и вытеснению российских оккупантов», – отметил спикер Генштаба.

