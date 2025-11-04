У ЗСУ відповіли, чи є оточення українських військ у Покровську та Мирнограді

Ситуація в районах Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

Жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов.



За його словами, зараз в агломерації немає оточення чи блокування міст.



«Також жоден із підрозділів Сил оборони не перебуває в оточенні. Підрозділи ЗСУ роблять все для здійснення логістики. Ситуація в Покровську складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів», – зазначив речник Генштабу.

