Россияне утром ударили по Краматорску: есть раненые

В среду утром, 5 ноября, российские войска нанесли три удара по городу Краматорск в Донецкой области. Под обстрел попали спасательная часть и промышленная зона. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.
По предварительной информации, ранены две женщины — 72 и 66 лет. Им оказывают медицинскую помощь.
На месте работают все соответствующие службы.
Ранее мы писали, что 4 ноября российские войска трижды атаковали город Славянск Донецкой области.
