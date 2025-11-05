Россияне утром ударили по Краматорску: есть раненые

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

В среду утром, 5 ноября, российские войска нанесли три удара по городу Краматорск в Донецкой области. Под обстрел попали спасательная часть и промышленная зона. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



По предварительной информации, ранены две женщины — 72 и 66 лет. Им оказывают медицинскую помощь.





На месте работают все соответствующие службы.



Ранее мы писали, что 4 ноября российские войска трижды атаковали город Славянск Донецкой области.

