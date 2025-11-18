Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат

Российские пропагандистские медиа разогнали заявление главы Минтранса РФ Виталия Никитина о том, что Россия до 2030 года планирует «запустить» работу трех аэропортов на оккупированных территориях — в Донецке, Мариуполе и Луганске.

По утверждению Никитина, мариупольский аэропорт могут открыть «в 2025 году», если позволит ситуация. Сейчас якобы идет подготовка проектно-сметной документации. Аэропорты Донецка и Луганска, по его словам, запустят позднее.

Но фактические условия для работы гражданских аэропортов отсутствуют: нет безопасности, нет международного признания перевозок, инфраструктура разрушена, а контроль над территориями нелегитимен. Ни одного из этих условий на оккупированных территориях Россия обеспечить не способна. Поэтому реальные перспективы этих проектов — нулевые.

Несмотря на это, российский чиновник «добавил» в свой список еще два аэропорта — в Запорожье и Херсоне. Он утверждает, что их восстановление возможно «постепенно» и якобы работы могут завершиться к 2030 году.

Однако в этой части заявления российская пропаганда заходит уже в откровенную фантастику. Херсон и Запорожье находятся под контролем Украины, и любые разговоры о запуске там аэропортов под российским управлением невозможны ни с военной, ни с политической, ни с юридической точки зрения.



В реальности единственный сценарий, при котором Россия действительно будет участвовать в восстановлении аэропортов Херсона, Запорожья, Мариуполя, Донецка и Луганска, то только после войны — в рамках международных репараций.

Аэропорты действительно будут восстановлены — Россией как страной, возмещающей нанесенный ущерб. Именно так выглядят реальные перспективы, в отличие от заявлений российских чиновников, созданных лишь для внутренней аудитории и иллюзии «развития» там, где оно физически невозможно.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»