Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать

Російські пропагандистські медіа розігнали заяву глави Мінтрансу РФ Віталія Нікітіна про те, що Росія до 2030 року планує запустити роботу трьох аеропортів на окупованих територіях — у Донецьку, Маріуполі та Луганську.

За твердженням Нікітіна, маріупольський аеропорт можуть відкрити «2025 року», якщо дозволить ситуація. Наразі нібито триває підготовка проектно-кошторисної документації. Аеропорти Донецька та Луганська, за його словами, запустять пізніше.

Але фактичних умов для роботи цивільних аеропортів немає: немає безпеки, немає міжнародного визнання перевезень, інфраструктура зруйнована, а контроль над територіями нелегітимний. Жодної з цих умов на окупованих територіях Росія забезпечити не здатна. Тому реальні перспективи цих проектів є нульовими.

Незважаючи на це, російський чиновник «додав» до свого списку ще два аеропорти — у Запоріжжі та Херсоні. Він стверджує, що їхнє відновлення можливе «поступово» і нібито роботи можуть завершитися до 2030 року.

Однак у цій частині заяви російська пропаганда входить уже у відверту фантастику. Херсон та Запоріжжя знаходяться під контролем України, і будь-які розмови про запуск там аеропортів під російським управлінням неможливі ні з військової, ні з політичної, ні з юридичної точки зору.



Насправді єдиний сценарій, за якого Росія справді братиме участь у відновленні аеропортів Херсона, Запоріжжя, Маріуполя, Донецька та Луганська, то тільки після війни — у рамках міжнародних репарацій.

Аеропорти справді будуть відновлені — Росією як країною, яка відшкодовує завдані збитки. Саме так виглядають реальні перспективи, на відміну від заяв російських чиновників, створених лише для внутрішньої аудиторії та ілюзії «розвитку» там, де воно фізично неможливе.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»