«Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера»: Зеленский обратился к украинцам
21 ноября 2025, 17:29

«Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера»: Зеленский обратился к украинцам

Зеленский обратился к украинцам. Фото: ОП Зеленский обратился к украинцам. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима — самая тяжелая — и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.

«Мы не делаем громких заявлений, мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером. Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и что Украина не готова к дипломатии. Такого не будет. Украина будет работать быстро. Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет необходимо. В режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум два — это достоинство и свобода украинцев. Потому что именно на этом основано все остальное — наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди. И украинское будущее», — отметил он.

Глава государства уточнил, что у него состоялись разговоры с европейскими лидерами. По его словам, Украина сейчас является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина.

Зеленский добавил, что следующая неделя будет очень непростой, насыщенной событиями, в это время будет много давления — давления политического, информационного, разного. Это делается, чтобы ослабить украинцев.

«Позволим ли мы им это сделать? Не имеем права. И у нас получится. Потому что те, кто стремится нас уничтожить, плохо нас знают. Не понимают, кто мы на самом деле, о чем мы, за что мы, какие мы люди. Мы не зря отмечаем на уровне государственного праздника День Достоинства и Свободы. Это говорит о том, кто мы есть. Каковы наши ценности. Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира. Мы должны работать единодушно внутри страны ради нашего мира. Ради нашего достоинства.  Ради нашей свободы. И я верю, и я знаю, что я не один. Со мной — наш народ, общество, воины, партнеры, союзники, все наши люди», — резюмировал президент.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке Вашингтона, может активизировать дипломатию. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

