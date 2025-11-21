Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера»: Зеленський звернувся до українців
21 листопада 2025, 17:29

«Втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера»: Зеленський звернувся до українців

Зеленський звернувся до українців. Фото: ОП Зеленський звернувся до українців. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або украй важка зима — найважча — і подальші ризики. Життя без волі, без гідності, справедливості. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

 «Ми не робимо гучних заяв, ми спокійно працюватимемо з Америкою та всіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень із нашим головним партнером. Я наводитиму аргументи, я переконуватиму, пропонуватиму альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і що Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко. Сьогодні, у суботу та неділю, весь наступний тиждень та стільки, скільки це буде необхідно. У режимі 24/7 я боротимуся за те, щоб серед усіх пунктів плану не було пропущено як мінімум два — це гідність та свобода українців. Тому що саме на цьому ґрунтується все інше — наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. І українське майбутнє», - зазначив він.

Глава держави уточнив, що він мав розмови з європейськими лідерами. За його словами, Україна зараз є єдиним щитом, який відокремлює комфортне європейське життя від планів Путіна.

Зеленський додав, що наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим подіями, у цей час буде багато тиску — тиску політичного, інформаційного, різного. Це робиться аби послабити українців.

«Чи дозволимо ми це зробити? Не маємо права. І в нас вийде. Тому що ті, хто прагне нас знищити, нас погано знають. Не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди. Ми не дарма відзначаємо на рівні державного свята День Гідності та Свободи. Це свідчить про те, хто ми є. Які наші цінності? Ми працюватимемо на дипломатичному полі заради нашого світу. Ми маємо працювати одностайно всередині країни заради нашого світу. Заради нашої гідності. Заради нашої волі. І я вірю, і я знаю, що я не один. Зі мною наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, всі наші люди», — резюмував президент.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський офіційно одержав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою Вашингтона, може активізувати дипломатію.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Місця
Україна
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
16:00
Будують вітрину, коли люди без води: окупанти відкрили шматок дороги
15:45
Падіння з 240 метрів: як погоня за планом коштувала життя дев'яти шахтарів
14:10
Передача українських дітей до російських родин: СБУ повідомила про підозру п'ятьом колаборантам
11:00
Окупанти змушують студентів-медиків працювати у військових госпіталях
13:13
На окупованих територіях РФ проведуть «військово-патріотичний диктант»
12:22
РФ посилює цензуру на тимчасово окупованих територіях України
02:37
Декілька окупованих міст Донеччини залишилися без подачі води — причина
20:23
Пушилін через руйнування на ТЕС запровадив режим надзвичайної ситуації на окупованій Донеччині. Що відомо
19:03
Як Росія «відкриває» аеропорти у містах, які їй не належать
12:59
Окупований Донецьк частково знеструмлений
09:39
У школах Мелітополя батьків закликають здавати гроші на дрони
08:11
Безпілотники вивели з ладу Зуївську та Старобешівську ТЕС
22:49
На окупованій Луганщині чоловіки почали масово отримувати повістки: в ОВА розповіли, що відомо
17:00
Окупанти розпочали нову хвилю примусової мобілізації на Херсонщині
16:47
На окупованій Луганщині фіксуються збої під час подачі води
15:35
«Примари» ГУР знищили три елементи ППО РФ на Донбасі
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:50
З Монахівського кар'єру йде вода: затоплені автобуси спливли на поверхню
13:52
Насоси зупинилися: в окупованому Донецьку води немає навіть за графіком
10:43
Окупанти хочуть запустити «військові тури» по захопленим територіям України
10:43
Точкові удари по інфраструктурі окупованого Донбасу: загарбники підтвердили масштаб збитків
07:12
Масовий блекаут в окупованій Донецькій області: підстанцію у Макіївці виведено з ладу
12:35
Удар по логістиці РФ: детонували об'єкти палива на ТОТ Донецької області та склад БПЛА
17:44
ЗСУ вразили станцію радіолокації, військовий ешелон і особовий склад росіян в окупації
15:50
Сили оборони вийшли з Нововасилівського у Запорізькій області
13:42
Працівники захопленого Бердянського порту третій місяць не одержують зарплату
20:10
ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту
усі новини
22:25
Майже вся окупована Донеччина знеструмлена
21:56
У Донецькій області не застосовують графіки погодинних відключень світла: причина
21:09
Трамп упевнений, що Україна втратить Донбас
20:53
У Кабміні заявили про скорочення відключень світла
19:45
В Укренерго повідомили, коли діятимуть графіки у суботу
17:43
Слов'янськ увечері потрапив під обстріл РФ: є пошкодження
17:35
Зарплатна криза охопила всю Росію — розвідка України
17:29
«Втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера»: Зеленський звернувся до українців
17:01
Армія РФ завдала удару по селищу під Слов'янськом: виникла масштабна пожежа
16:36
Росіяни скаржаться: дрони ЗСУ роблять «Тюльпан» непридатним
16:07
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
16:05
У ЗСУ розповіли, які частини Покровська контролює українська армія
15:59
Нічний удар по Краматорську: у МВА розповіли про наслідки
15:30
У Запоріжжі удар ФАБ-250 по Шевченківському району потрапив на відео
15:06
ГУР та партизани підірвали російських військових на окупованій Луганщині: кадри
14:52
ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
13:53
Уродженець Донецької області обдурив громадян ЄС на $250 тисяч
13:23
Під завалами в Тернополі знайшли тіла ще трьох людей
13:03
Катер-дрон «Баракуда» знищив базу РФ на лівому березі Дніпра
13:01
Безпілотники атакували окупований Докучаєвськ
12:25
Російська армія просунулася у Покровську – DeepState
12:24
Камера «Мавіка» зняла удар ФАБ по селу Андріївка на Сумщині
12:00
Війська Росії за добу обстріляли кілька міст Донецької області: поранені чотири людини
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото з ТОТ до Дня Гідності і Свободи
11:05
Краматорськ та Дружківка повністю без світла
10:51
Росія «шахедами» вдарила по Одесі: у місті виникли пожежі, постраждали п'ять людей
10:21
«Шахеди» атакували будівельну базу у Краматорську: виникла масштабна пожежа, пошкоджені магазини
09:46
Російська авіація скинула авіабомбу на ринок у Запоріжжі: загинули п'ять людей, ще вісім – поранені
09:03
В окупованому Донецьку ввечері пролунали вибухи: повідомляють про масовану атаку БПЛА
22:50
У ЗСУ спростували окупацію Куп'янська, Ямполя та 70% Покровська: раніше Герасимов доповів Путіну про їх захоплення
усі новини
ВІДЕО
Зеленський звернувся до українців. Фото: ОП «Втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера»: Зеленський звернувся до українців
21 листопада, 17:29
Наслідки обстрілу Черкаського. Фото: ДСНС Армія РФ завдала удару по селищу під Слов'янськом: виникла масштабна пожежа
21 листопада, 17:01
Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState У ЗСУ розповіли, які частини Покровська контролює українська армія
21 листопада, 16:05
Наслідки авіаудару ФАБ-250 У Запоріжжі удар ФАБ-250 по Шевченківському району потрапив на відео
21 листопада, 15:30
Підрив російських військових в окупованому Калиновому. Фото: кадр із відео ГУР та партизани підірвали російських військових на окупованій Луганщині: кадри
21 листопада, 15:06
Вертоліт Ка-27 РФ в об'єктиві дрона ГУР. ГУР знищив Ка-27 та системи ППО РФ у Криму
21 листопада, 14:52

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір