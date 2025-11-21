«Втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера»: Зеленський звернувся до українців

Зеленський звернувся до українців. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або украй важка зима — найважча — і подальші ризики. Життя без волі, без гідності, справедливості. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.



«Ми не робимо гучних заяв, ми спокійно працюватимемо з Америкою та всіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень із нашим головним партнером. Я наводитиму аргументи, я переконуватиму, пропонуватиму альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і що Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко. Сьогодні, у суботу та неділю, весь наступний тиждень та стільки, скільки це буде необхідно. У режимі 24/7 я боротимуся за те, щоб серед усіх пунктів плану не було пропущено як мінімум два — це гідність та свобода українців. Тому що саме на цьому ґрунтується все інше — наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. І українське майбутнє», - зазначив він.



Глава держави уточнив, що він мав розмови з європейськими лідерами. За його словами, Україна зараз є єдиним щитом, який відокремлює комфортне європейське життя від планів Путіна.



Зеленський додав, що наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим подіями, у цей час буде багато тиску — тиску політичного, інформаційного, різного. Це робиться аби послабити українців.



«Чи дозволимо ми це зробити? Не маємо права. І в нас вийде. Тому що ті, хто прагне нас знищити, нас погано знають. Не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди. Ми не дарма відзначаємо на рівні державного свята День Гідності та Свободи. Це свідчить про те, хто ми є. Які наші цінності? Ми працюватимемо на дипломатичному полі заради нашого світу. Ми маємо працювати одностайно всередині країни заради нашого світу. Заради нашої гідності. Заради нашої волі. І я вірю, і я знаю, що я не один. Зі мною наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, всі наші люди», — резюмував президент.



Раніше ми писали, що Володимир Зеленський офіційно одержав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою Вашингтона, може активізувати дипломатію.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»