В Херсоне россияне убили доцента ХНТУ Марину Губу

Утром в Херсоне российские военные убили Марину Губу — доцента кафедры государственного управления и местного самоуправления Херсонского национального технического университета. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.



В академической среде Херсонщины это называют огромной потерей. Коллеги вспоминают Марину Игоревну как интеллигентного, ответственного и искреннего человека, который всегда поддерживал студентов и коллег.



Она воспитала не одно поколение специалистов, участвующих сегодня в развитии и восстановлении региона.



«Мои искренние соболезнования семье, друзьям и коллективу ХНТУ... Вечная и светлая память», — отметил Прокудин.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»