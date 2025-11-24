Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Херсоні росіяни вбили доцентку ХНТУ Марину Губу
24 листопада 2025, 14:34

У Херсоні росіяни вбили доцентку ХНТУ Марину Губу

У Херсоні росіяни вбили доцентку ХНТУ Марину Губу

Вранці у Херсоні російські військові вбили Марину Губу — доцентку кафедри державного управління та місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В освітній спільноті Херсонщини це називають великою втратою. Колеги згадують Марину Ігорівну як інтелігентну, відповідальну, щиру та дуже теплу людину.

Вона виховала не одне покоління фахівців, які й сьогодні працюють над розвитком і відновленням регіону.

«Мої щирі співчуття родині, друзям та колективу ХНТУ… Вічна та світла пам’ять!», — додав Прокудін.

Раніше російські обстріли вбили мирних жителів на Дніпропетровщині.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Херсон
Інше
воєнні злочини РФ вбивство цивільного населення

