У Херсоні росіяни вбили доцентку ХНТУ Марину Губу

Вранці у Херсоні російські військові вбили Марину Губу — доцентку кафедри державного управління та місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



В освітній спільноті Херсонщини це називають великою втратою. Колеги згадують Марину Ігорівну як інтелігентну, відповідальну, щиру та дуже теплу людину.



Вона виховала не одне покоління фахівців, які й сьогодні працюють над розвитком і відновленням регіону.



«Мої щирі співчуття родині, друзям та колективу ХНТУ… Вічна та світла пам’ять!», — додав Прокудін.



Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»