Российские обстрелы убили мирных жителей на Днепропетровщине
24 ноября 2025, 09:06

Российские обстрелы убили мирных жителей на Днепропетровщине

Результат российского удара по Никопольскому району. Фото ГСЧС Днепропетровщины Результат российского удара по Никопольскому району. Фото ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области зафиксированы погибшие и раненые в результате вчерашних российских атак.
Как сообщили в Днепропетровской ОВА, 23 ноября противник непрерывно обстреливал Никополь, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую громады Никопольского района.

Удары наносились из РСЗВ «Град», тяжелой артиллерии. Применялись также FPV-дроны. Противник направил БпЛА также на две громады Синельниковского района — Покровскую и Межевскую. Повреждена инфраструктура.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Марганце. Там погибли двое мирных жителей — 42-летняя женщина и 39-летний мужчина, уточнили в администрации. Еще пять человек в районе получили ранения различной степени тяжести.

Обстрелы вызвали пожары в нескольких населенных пунктах. Пострадали объекты инфраструктуры: повреждены две пятиэтажки, частный дом, магазин, гараж, транспорт, хозяйственные постройки, а также газопровод. По словам представителей экстренных служб, «работы по ликвидации последствий продолжаются».

Результат российского удара по Никопольскому району. Фото ГСЧС Днепропетровщины

Результат российского удара по Никопольскому району. Фото ГСЧС ДнепропетровщиныРезультат российского удара по Никопольскому району. Фото ГСЧС Днепропетровщины

Отмечается, вчера защитники неба сбили в Днепропетровской области 2 БпЛА.

Ранее мы писали, что в Днепре пострадали 14 человек в результате российского удара в ночь на 23 ноября. Среди них — 11-летняя девочка.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Никополь Марганец Синельниково Днепропетровщина
Прочее
Погибшие российские атаки
