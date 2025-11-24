Российские обстрелы убили мирных жителей на Днепропетровщине

Результат российского удара по Никопольскому району. Фото ГСЧС Днепропетровщины

В Днепропетровской области зафиксированы погибшие и раненые в результате вчерашних российских атак.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, 23 ноября противник непрерывно обстреливал Никополь, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую громады Никопольского района.

Удары наносились из РСЗВ «Град», тяжелой артиллерии. Применялись также FPV-дроны. Противник направил БпЛА также на две громады Синельниковского района — Покровскую и Межевскую. Повреждена инфраструктура.



Особенно тяжелая ситуация сложилась в Марганце. Там погибли двое мирных жителей — 42-летняя женщина и 39-летний мужчина, уточнили в администрации. Еще пять человек в районе получили ранения различной степени тяжести.



Обстрелы вызвали пожары в нескольких населенных пунктах. Пострадали объекты инфраструктуры: повреждены две пятиэтажки, частный дом, магазин, гараж, транспорт, хозяйственные постройки, а также газопровод. По словам представителей экстренных служб, «работы по ликвидации последствий продолжаются».

Отмечается, вчера защитники неба сбили в Днепропетровской области 2 БпЛА.

Ранее мы писали, что в Днепре пострадали 14 человек в результате российского удара в ночь на 23 ноября. Среди них — 11-летняя девочка.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»