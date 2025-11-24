В Покровск и Мирноград организовываются дополнительные логистические пути – ВСУ

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда. Фото: карта DeepState

В Покровске Донецкой области продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация российских военных в городской застройке. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, организовываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения украинских подразделений всем необходимым.



«Враг несет значительные потери как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что украинские морпехи отбили штурм российской армии под Мирноградом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко