У Покровськ та Мирноград організовуються додаткові логістичні шляхи – ЗСУ

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

У Покровську Донецької області продовжуються пошуково-штурмові дії та ліквідація російських військових у міській забудові. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, організовуються додаткові логістичні шляхи у Покровськ та Мирноград для безперебійного забезпечення українських підрозділів усім необхідним.



«Ворог зазнає значних втрат як у живій силі, так і у техніці. Штурмові групи окупантів та місця їх накопичення виявляються та знищуються», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що українські морпіхи відбили штурм російської армії під Мирноградом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко