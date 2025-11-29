ПВО Украины подавила почти весь залп РФ: сбиты «Кинжал», «Искандеры» и сотни дронов

В ночь на 29 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Основным направлением удара стала Киевщина, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения — 36 ракет и 596 БпЛА различных типов: 596 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера; 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 23 крылатых ракет Х-101/Искандер-К; 4 баллистических ракет "Искандер-М"; 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69», — указывается в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей, в том числе 558 российских БпЛА, 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал», 12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К, 4 баллистические ракеты Искандер-М и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»