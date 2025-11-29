ППО України придушила майже весь залп РФ: збиті «Кинжал», «Іскандери» та сотні дронів

У ніч на 29 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Основним напрямом удару стала Київщина, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 596 БпЛА різних типів: 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера; 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал"; 23 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К; 4 балістичні ракети "Іскандер-М"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69», — вказано в повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/придушено 577 повітряних цілей, у тому числі 558 російських БпЛА, 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинжал», 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К, 4 Х-59/69.

Зафіксовано попадання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локації, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»