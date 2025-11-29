Тяжелое утро для Киева: новые данные о жертвах и последствиях масштабного удара РФ

Атака на Киев утром 29 ноября стала одной из самой масштабных в войне РФ против Украины. Как сообщил президент Владимир Зеленский, россияне выпустили около 36 ракет и почти 600 дронов.

В Киеве и области на местах российских ударов работают экстренные службы. Зеленский отметил, что главными целями стали энергетика и гражданские объекты: «много разрушений и пожаров в жилых домах».

По предварительным данным, «по состоянию на сейчас известно о десятках раненых и трёх погибших».

Зеленский подчеркнул необходимость ускорять усиление ПВО и давление на Россию: «нужно работать, не теряя ни дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было всё необходимое для нашей защиты и для давления на Россию». Он также заявил, что «пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронами и ракетами». Президент добавил, что нужно продолжать переговоры с партнёрами, «чтобы эту войну завершить».

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил данные о последствиях атаки. По его словам, до 29 увеличилось количество пострадавших. 19 из них находятся в стационарах медучреждений города. По его данным, погибли два человека.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»