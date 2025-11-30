БПЛА атаковали район Краснодара и Анапы: цель — Славянский НПЗ

В пригородах Краснодара и Анапы ночью прогремела серия взрывов, которую местные жители насчитали от пяти до семи. По словам очевидцев из Анапы и Витязево, звуки доносились со стороны Черного моря, а в некоторых домах «тряслись стены». Жители южных и западных районов Краснодара также сообщили о хлопках.

Официально российскими властями подтверждена атака БПЛА на Славянский НПЗ. На территории предприятия повреждена газовая труба, однако возгорания удалось избежать. В городе также пострадали жилые постройки: обломки дрона серьезно разрушили один из частных домов; в многоквартирном доме фрагменты ударной части БПЛА выбили стекла в семи квартирах.

Во всех случаях, по данным властей, обошлось без пострадавших. Похожие инциденты зафиксированы и в Анапе. Местные жители ранее публиковали видео с громкоговорителями, предупреждающими об опасности беспилотников, и сообщали о взрывах.

Минобороны РФ сообщила об уничтоженных и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 — над территорией Ростовской области; 7 — над территорией Краснодарского края, 3 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Курской области, 6 — над акваторией Черного моря.

Напомним, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих «теневому флоту» РФ.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»