БПЛА атакували район Краснодара та Анапи: ціль — Слов'янський НПЗ

У передмісті Краснодара та Анапи вночі пролунала серія вибухів, яку місцеві жителі нарахували від п'яти до семи. За словами очевидців з Анапи та Вітязево, звуки лунали з боку Чорного моря, а в деяких будинках «тряслися стіни». Жителі південних та західних районів Краснодара також повідомили про вибухи.

Офіційно російською владою підтверджено атаку БПЛА на Слов'янський НПЗ. На території підприємства пошкоджено газову трубу, проте спалаху вдалося уникнути. У місті також постраждали житлові споруди: уламки дрону серйозно зруйнували один із приватних будинків; у багатоквартирному домі фрагменти ударної частини БПЛА вибили шибки у семи квартирах.

У всіх випадках, за даними влади, обійшлося без потерпілих. Подібні інциденти зафіксовано і в Анапі. Місцеві жителі раніше публікували відео з гучномовцями, які попереджають про небезпеку безпілотників, та повідомляли про вибухи.

Міноборони РФ заявила про знищені та перехоплені 33 українські безпілотні літальні апарати літакового типу: 16 — над територією Ростовської області; 7 — над територією Краснодарського краю, 3 — над територією Бєлгородської області, 1 — над територією Курської області, 6 — над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, що належать «тіньовому флоту» РФ.



