Морські дрони Sеа Baby вивели з ладу два російські підсанкційні танкери в Чорному морі — ЗМІ

Морські дрони СБУ Sea Baby вразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, які належать «тіньовому флоту» РФ. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна», посилаючись на джерело у СБУ.



«У судах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами. На відео видно, що після влучень обидва танкери зазнали критичних ушкоджень і фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару з транспортування російської нафти», — розповів співрозмовник.



За його словами, на момент атаки підсанкційні судна йшли порожніми і прямували на завантаження до порту Новоросійськ (РФ).



«СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції», — зазначило джерело.

За даними СЗР, у жовтні 2025 року з російських портів вийшло 140 танкерів, які загалом експортували 15,97 млн тонн нафти і нафтопродуктів (приблизно 116,9 млн барелів).

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»