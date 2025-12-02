Войска РФ более 30 раз атаковали Донетчину за сутки

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 1 декабря, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары захватчиков попали три района:



Покровский район. В Шаховом разрушено 3 дома, в Золотом Колодце — 4, в Кучеревом Яру — 5.



Краматорский район. В Лимане погиб человек. В Славянске повреждены 20 частных домов, административное здание, 2 инфраструктурных объекта, производственные помещения, магазин, 12 автомобилей и спецтехника. В Краматорске 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены многоэтажка и частный дом. В Новоселовке Черкасской общины поврежден инфраструктурный объект и фермерское хозяйство. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 11 многоэтажек, частный дом, храм и хозяйственная постройка.



Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 1 декабря, массированно атаковали прифронтовой Краматорск.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»