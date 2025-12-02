Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Войска РФ более 30 раз атаковали Донетчину за сутки
02 декабря 2025, 12:41

Войска РФ более 30 раз атаковали Донетчину за сутки

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 1 декабря, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.

По словам Филашкина, под удары захватчиков попали три района:

Покровский район. В Шаховом разрушено 3 дома, в Золотом Колодце — 4, в Кучеревом Яру — 5.

Краматорский район. В Лимане погиб человек. В Славянске повреждены 20 частных домов, административное здание, 2 инфраструктурных объекта, производственные помещения, магазин, 12 автомобилей и спецтехника. В Краматорске 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены многоэтажка и частный дом. В Новоселовке Черкасской общины поврежден инфраструктурный объект и фермерское хозяйство. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 11 многоэтажек, частный дом, храм и хозяйственная постройка.

Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.

Ранее мы писали, что российские оккупанты за минувшие сутки, 1 декабря, массированно атаковали прифронтовой Краматорск

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:34
В захваченной Макеевке с августа нет воды в кранах: в очереди за водой женщине стало плохо
16:21
Спецоперация в оккупированном Бердянске: погибли пять захватчиков, еще четверо — в тяжелом состоянии
16:13
Депортация под видом усыновления. Оккупанты вывезли 12 сирот из Мелитопольского района Запорожской области
11:37
FPV-дрон атаковал Кировский район Донецка
16:00
В Донецке демонтируют аварийные опоры главного моста: ремонт продлится до 2026 года — ФОТО
22:01
Волынец: Метан, тяжелые металлы и радиация скрываются в затопленных шахтах оккупированного Донбасса
19:33
Блокировка WhatsApp в РФ — цифровая изоляция для украинцев в оккупации
22:30
Дроны снова ударили по Старобельску: атакованы две АЗС, есть повреждения
18:04
РФ вывозит ещё 400 украинских детей из ВОТ под видом «отдыха»
14:00
Оккупанты превратили базу отдыха в Севастополе в замаскированный штаб
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска ►
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
10:20
Пьяных военных РФ в Донецке напугала желтая лента
14:59
В оккупированном Донецке мужчина бросил взрывчатку в толпу молодежи: его задержали
13:48
Дроны над Мариуполем: выявлены возможные позиции ПВО
13:31
Российскую армию накрыли сезонные ОРВИ и грипп — «АТЕШ»
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
все новости
13:15
Удар по Краматорску: возросло количество жертв
12:59
Двух украинцев задержали по делу о гибели студента в Вене
12:41
Войска РФ более 30 раз атаковали Донетчину за сутки
12:21
Meest закрыл отделения в Донецкой области из-за безопасности — посылки перенаправляют
11:53
Экс-министра МВД Захарченко, который хотел возглавить «объединенный Донбасс», будут судить за госизмену и оправдание агрессии РФ
11:52
Украинские разведчики уничтожили ключевые элементы ПВО оккупантов на Донбассе
11:28
Орловскую область РФ атаковали дроны: вспыхнул пожар на нефтебазе
11:24
Шторм вынес морскую мину на побережье Одесской области
10:59
Оккупанты за сутки массированно обстреляли Краматорск: есть жертва и раненые
10:38
У берегов Турции атакован российский танкер
10:10
РФ атаковала Украину дронами: ПВО сбила 39 БПЛА
09:37
Трое погибших и шесть раненых за сутки на Донетчине
08:29
Славянск дважды обстреляли из РСЗО «Смерч»
22:43
ВСУ почти зачистили от российских войск Купянск – Зеленский
22:08
Силы спецопераций поразили пусковой район «шахедов» в оккупированном Крыму
21:57
Войска России снова обстреляли Краматорск: под ударом оказался один из микрорайонов
21:37
В ВСУ опровергли заявления Минобороны России о «захвате» поселков под Лиманом и Дружковкой
21:00
Украинские войска продвинулись в Запорожской области – ISW
20:17
Российские БПЛА ударили по Мировому под Добропольем: спасатели тушили пожар под угрозой повторных атак
19:22
Отключения света. Когда и как будут действовать графики 2 декабря в Украине
все новости
ВИДЕО
Скриншот Украинские разведчики уничтожили ключевые элементы ПВО оккупантов на Донбассе
02 декабря, 11:52
Атака на пусковой район «шахедов» в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео Силы спецопераций поразили пусковой район «шахедов» в оккупированном Крыму
01 декабря, 22:08
Украинские военные в Новоселовке. Фото: кадр из видео В ВСУ опровергли заявления Минобороны России о «захвате» поселков под Лиманом и Дружковкой
01 декабря, 21:37
Взрывы в Каспийске. Фото: скриншот В Каспийске РФ прогремели взрывы недалеко от завода «Дагдизель», пострадал ребенок
01 декабря, 09:52
Рынок Краматорска: предприниматели о ночном ударе и последствиях Рынок Краматорска: предприниматели о ночном ударе и последствиях
30 ноября, 16:52
Уничтоженный Дворец спорта в Доброполье Российские дроны окончательно сожгли Дворец спорта в Доброполье
30 ноября, 16:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор