Війська РФ понад 30 разів атакували Донеччину за добу

Окупаційні війська РФ минулої доби, 1 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари загарбників потрапили три райони:



Покровський район. У Шаховому зруйновано 3 будинки, у Золотому Колодязі — 4, у Кучеревому Яру — 5.



Краматорський район. У Лимані загинула людина. У Слов'янську пошкоджено 20 приватних будинків, адмінбудівлю, 2 інфраструктурні об'єкти, виробничі приміщення, крамницю, 12 автівок і спецтехніку. У Краматорську 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. У Новоселівці Черкаської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт і фермерське господарство. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 11 багатоповерхівок, приватний будинок, храм і господарчу споруду.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 1 грудня, масовано атакували прифронтовий Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»