Российская армия продвинулась в Покровске и оккупировала села под Мирноградом и Гуляйполем – DeepState

Продвижение российских войск в Покровске. Фото: карта DeepState

Армия РФ оккупировала села Балаган на Донетчине, Сладкое и Затишье на Запорожье. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Россияне также продвинулись в городе Покровск и вблизи поселка Новоэкономическое Донецкой области.



Кроме того, российские войска продвинулись возле города Гуляйполе в Запорожской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины остановили 52 штурма, в частности в районах Покровска и Новоэкономического, на Гуляйпольском – зафиксировали пять боестолкновений, в том числе в районах Гуляйполя и Затишья.

Напомним, что в ВСУ опровергли информацию Bild о «полном захвате» Покровска и «окончании» боев за город.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко