Массированный удар по Славянску: аварийно-спасательные работы завершены, восемь человек ранены

Последствия удара по Славянску. Фото: полиция

Завершены аварийно-спасательные работы на месте российского удара по городу Славянск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, информация о людях под завалами не подтвердилась.



«Спасатели потушили пожар на площади пять квадратных метров. Дом разрушен, горели строительные конструкции. Были масштабные разрушения. Ранения получили восемь человек, среди которых два ребенка», – рассказал спикер ГСЧС Донетчины.

Напомним, что вечером 3 декабря российская авиация сбросила девять авиабомб на Славянск, одна из них попала в двухэтажный многоквартирный дом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко