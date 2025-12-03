Девять авиабомб по Славянску: ранены восемь человек, среди них — дети

В результате серии ударов по Славянску ранены как минимум восемь человек, среди них — двое детей. Об этом сообщает Донецкая ОВА.



По данным администрации, сегодня, 3 декабря, российские военные сбросили на город девять авиабомб. Одна из них попала в жилую многоэтажку, повредив несколько этажей и прилегающую территорию. Все раненые находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь.



Местные власти напоминают, что безопасных мест на Донетчине давно не осталось, и призывают всех гражданских своевременно эвакуироваться.

Фото: Донецкая ОВА

Ранее мы писали, что в результате российского удара по двухэтажному дому в Славянску под завалами оказались люди.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»