Масований удар по Слов'янську: аварійно-рятувальні роботи завершені, вісім людей поранені

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: поліція

Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по місту Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, інформація про людей під завалами не підтвердилась.



«Рятувальники загасили пожежу на площі п'ять квадратних метрів. Будинок зруйнований, горіли будівельні конструкції. Були масштабні руйнування. Поранення отримали вісім людей, серед яких дві дитини», – розповів речник ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, що ввечері 3 грудня російська авіація скинула дев'ять авіабомб на Слов'янськ, одна з них влучила у двоповерхий багатоквартирний будинок.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко