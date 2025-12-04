Российские войска обстреляли Дружковскую громаду: без света остались все ее жители

Утром 4 декабря российские оккупанты обстреляли Дружковскую громаду Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



Серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Электроснабжение в громаде временно отсутствует.



Аварийные бригады уже работают на месте и выполняют комплекс восстановительных мероприятий. После уточнения масштабов повреждений будут определены ориентировочные сроки подачи электроэнергии.

Напомним, что в городе Славянск Донецкой области завершены аварийно-спасательные работы на месте массированного удара по двухэтажному дому, в результате атаки ранены восемь человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко